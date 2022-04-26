رفع الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن والبيض من الدنمارك

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارًا برفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من منطقة (central Denmark) في مملكة الدنمارك.

وأوضحت الهيئة أن القرار جاء انطلاقًا من متابعتها للتقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم، وبناءً على التقارير الصادرة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) التي تفيد بعدم ظهور مرض انفلونزا الطيور شديد الضراوة من تلك المنطقة.

“الغذاء والدواء” تقوم برفع الحظر المؤقت الذي تفرضه على استيراد لحوم الماشية والدواجن ومنتجاتهما من الدول أو المناطق أو الأقاليم في حال توفر تقرير من إحدى المنظمات الدولية المعترف بها، يفيد بالسيطرة على مسببات الحظر أو زوالها، إضافةً إلى تقرير عن الوضع الصحي صادر من الجهة الرقابية الرسمية في الدولة المعنية، مدعمًا بجميع الوثائق التي تثبت السيطرة على مسببات الحظر أو زوالها.