عاجل .. هل تشمل تعديلات نظام المرور الجديدة المخالفات القديمة؟

أوضح مدير الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، حقيقة انطباق التعديلات الجديدة لنظام المرور على المخالفات القديمة.

ونفى الجميعي انطباقها على المخالفات القديمة، وأوضح خلال حديثه لقناة العربية اليوم (الثلاثاء) أنهم سيعقدون اجتماعات بعد انتهاء عطلة عيد الفطر مع وزارات المالية والداخلية والعدل والبنك المركزي وديوان المظالم لعمل التفاصيل الخاصة بهذه الإجراءات وكيفية الحجز والتنفيذ بعد استنفاد المخالف كافة الطرق للسداد.

وأشار اللواء الجميعي إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً تحديد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة، منوهاً بأن المخالفات المؤثرة المحددة في النظام حالياً 9، وسيتم النقاش حول التي لها عواقب وخيمة على الطريق العام والحوادث المرورية والأنفس والأرواح.

وكشف أن تطبيق النظام الجديد سيكون بعد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية، مبيناً أن التعديل الجديد يصب في تعزيز السلامة المرورية.