مانشستر سيتي يحسم قمة ريال مدريد بنتيجة 4-3 في لقاء مثير

فاز فريق مانشستر سيتي على ريال مدريد بنتيجة 4-3 مساء اليوم الثلاثاء في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

فريق مانشستر سيتي كشر عن أنيابه منذ انطلاق المباراة، حتى تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه البلجيكي كيفن دي بروين في الدقيقة الثانية بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية الرائعة التي أرسلها رياض محرز من الجهة اليمنى، وسط غفلة من دفاع ريال مدريد.

ضغط وسيطرة مانشستر سيتي تواصلا، ما أسفر عن الهدف الثاني في الدقيقة 11 عن طريق البرازيلي جابريال خيسوس من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها دي بروين من الجهة اليسرى، ليستغل خطأ من ديفيد ألابا في إبعاد الكرة.

ريال مدريد بدا مهلهلًا بوجود مساحات كبيرة في وسط ملعبه خاصة عند الارتداد، وهو الأمر الذي كاد أن يسفر عن الهدف الثالث لمانشستر سيتي في الدقيقة 26، لكن رياض محرز الذي انفرد بمرمى كورتوا فضل التسديد عن التمرير لخيسوس الغير مُراقب، لتستقر تسديدته في الشباك الخارجية خارج المرمى.

وفي الدقيقة 29، اقتحم فيل فودين منطقة جزاء ريال مدريد ليطلق تسديدة قوية مرت بجوار مرمى كورتوا.

لاعبو ريال مدريد حاولوا الضغط على دفاعات مانشستر سيتي وحارس مرماهم إديرسون، وجاءت أولى محاولاتهم من خلال كرة عرضية أرسلها كريم بنزيما من اليسار بالمقاس على رأس ديفيد ألابا، لكن تسديدة ذلك الأخير مرت بجوار الشباك في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 33، استطاع بنزيما تسجيل الهدف الأول لـ ريال مدريد بتسديدة رائعة من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرلاند ميندي من الجهة اليسرى.

انتقل بعد ذلك الاستحواذ مرة أخرى لمانشستر سيتي والذي كمنت خطورته على تحركات وتغولات خيسوس، لكن دون أن تهتز شباك كورتوا مرة أخرى، لينتهي الشوط الأول بتأخر ريال مدريد بهدفين لهدف.

وفي الشوط الثاني، استغل رياض محرز خطأ من إيدير ميليتاو في الاندفاع لينفرد بمرمى كورتوا، ويسدد كرة رائعة بيسراه ارتطمت بالقائم الأيسر، لترتد لفيل فودين والذي ارتطمت تسديدته بدورها في داني كارفاخال في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 53، استطاع فيل فودين تسجيل الهدف الثالث لـ مانشستر سيتي بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها فيرناندينيو من الجهة اليمنى.

رد ريال مدريد جاء سريعًا بالهدف الثاني عن طريق البرازيلي فينيسوس جونيور في الدقيقة 55 عندما انطلق بسرعته من منتصف الملعب بعد مراوغة ساحرة لـ فيرناندينيو، ليقتحم منطقة جزاء مانشستر سيتي ويسجل الكرة بيمناه.

وفي الدقيقة 74، استطاع البرتغالي برناندو سيلفا تسجيل الهدف الرابع لـ مانشستر سيتي بتسديدة رائعة بيسراه من داخل منطقة جزاء ريال مدريد.

وفي الدقيقة 82، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمس إيمريك لابورت الكرة بيده.

وانبرى كريم بنزيما لركلة الجزاء مسجلًا إياها ببراعة على طريقة “ بانينكا” مخادعًا إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي.

استمرت النتيجة على حالها رغم تغييرات المدربين، ليحسم مانشستر سيتي موقعة الذهاب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد.