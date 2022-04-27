الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي نظيره فياريال الإسباني مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يسعى لاستكمال عروضه المميزة في الفترة الأخيرة والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا وتجاوز عقبة فياريال الذي يعتبر الحصان الأسود في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

فياريال حقق كبرى المفاجآت ونجح في تجاوز عقبة فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي للبطولة وهو ما أعطاه دفعة معنوية كبيرة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة ليفربول وفياريال على قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق التونسي عصام الشوالي.