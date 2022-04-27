التشكيل المتوقع لليفربول أمام فياريال في دوري أبطال أوروبا

يخوض فريق ليفربول الإنجليزي مباراة هامة مساء اليوم الأربعاء أمام فياريال الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يسعى لاستكمال عروضه المميزة في الفترة الأخيرة والوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا وتجاوز عقبة فياريال الذي يعتبر الحصان الأسود في النسخة الحالية من البطولة الأوروبية.

فياريال حقق كبرى المفاجآت ونجح في تجاوز عقبة فريق بايرن ميونخ الألماني في الدور ربع النهائي للبطولة وهو ما أعطاه دفعة معنوية كبيرة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل مباراة ليفربول وفياريال على قناة beIN Sports 1 HD Premium وبتعليق التونسي عصام الشوالي.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل ليفربول وفياريال كل من :

ليفربول: أليسون وألكسندر أرنولد وماتيب وفان دايك وروبرتسون وكيتا وفابينيو وتياجو وصلاح وجوتا وماني.

فياريال: رولي، فويث، ألبيول، باو توريس، إستوبينيان، كابوي، باريخو، كوكلين، مانو تريجيروس، لو سيلسو، دانجوما.