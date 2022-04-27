التشكيل المتوقع للهلال أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا

يلتقي فريق الهلال مع الريان القطري مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال والريان تأهلا للدور التالي من المجموعة الأولى حيث يحتل الهلال المركز الأول برصيد 13 نقطة ويأتي الريان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

الزعيم يسعى لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم لتأكيد جدارته بالتواجد في صدارة المجموعة الأولى بعد التعادل في الجولة الماضية مع الشارقة الإماراتي.

وتنطلق مباراة الهلال مع الريان في تمام الساعة 11: 15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قناة SSC داخل المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الهلال كل من:

حمد العويس في حراسة المرمى

سعود عبد الحميد – محمد جحفلي – متعب المفرج – عبد الرحمن العبيد في خط الدفاع

ماثيو بيريرا – محمد كنو – سلمان الفرج في خط الوسط

موسى ماريجا – إيجالو – سالم الدوسري في خط الهجوم