جوارديولا عن ريال مدريد: أدائهم لا يُصدق

أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بمواجهة ريال مدريد بالأمس في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز المان سيتي على ريال مدريد بنتيجة 5-4 في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأكد بيب في تصريحات صحفية بأن أداء ريال مدريد مميز للغاية ولا يصدق ويمتلك القدرة على معاقبة أي فريق في أي وقت من المباراة.

وتابع :”ريال مدريد يمتلك القدرة على الضغط بقوة على مدار الـ90 دقيقة ولاعبيه لا يترددوا في معاقبة أي فريق حال الهدوء في المباراة”.

وأضاف :”سأذهب إلى إسبانيا للفوز على ريال مدريد”.