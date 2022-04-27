الفنان #محمد_عبده يثير الجدل بتصريحاته حول الراحلين #طلال_مداح و #أبوبكر_سالم

أثارت تصريحات الفنان محمد عبده جدلاً واسعاً، بعد أن وصف لحن “وطني الحبيب” للفنان الراحل طلال مداح بالمسروق، ولحن “يا بلادي واصلي” الذي قدمه الراحل أبو بكر سالم ، أقل من أن يكون إرثاً وطنياً

وقال محمد عبده أنه لا يرى خليفة له ولا يستطيع أحد «أن يلعب في ملعبه».

وأضاف أن الإرث الوطني هو الإرث الأبقى وليس موجوداً عند طلال مداح وأبوبكر سالم، لافتا أنه وجه هذا الكلام لهما وهما على قيد الحياة.

واستعاد ذكرياته في حواره عبر قناة SBC مع أغنية «مقادير» وأنها عرضت عليه ورفضها، وأنه تعرض لمؤامرة في إحدى مناسبات الزواج التي أحياها مع طلال مداح، دفعت بالحضور للمغادرة قبل أن يغني بعدما انتهى طلال مداح من وصلته.

وكشف فنان العرب عن سر عبرته في أغنية شبيه الريح بشكل متكرر، وأنها لا ترتبط بمعاناة شخصية كما يقال، لكنها براعة كاتب العمل الأمير عبدالرحمن بن مساعد، مؤكداً أنه ملحن العمل.

وحول ثروته، قال إنه يملك ١١ مليارا في إشارة إلى أولاده وبناته الأحد عشر، وأنه يملك عقارات عدة بناء على طلب والدته التي لم تكن راضية عن دخوله الفن، لكنها اشترطت أن يستغله في التجارة.

وأكد أنه مدين بالاعتذار للأمير خالد بن فهد بن عبدالعزيز.