الأرصاد.. أمطار وسيول ورياح على هذه المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد ، استمرار فرص هطول الامطار الرعدية المصحوبة بزخات من البرد والتي تؤدي إلى جريان السيول، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن هناك فرصة لظهور السحب الرعدية الممطرة على مناطق تبوك والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية والاجزاء الغربية من منطقة الرياض يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية الأفقية. ولا يستبعد تكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب المملكة.

وأوضح المركز في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية الى شمالية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وشرقية إلى جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع على الجزء الشمالي ومن متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزئيين الجنوبي والأوسط.

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي تكون جنوبية غربية الى غربية تتحول تدريجياً إلى شمالية بسرعة 15-25كم/ساعة على الجزء الجنوبي وشمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-25كم/ساعة على الجزء الشمالي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.