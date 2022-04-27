كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 510 ملايين إصابة

أظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بوباء فيروس كورونا حول العالم، ارتفاع إجمالي الإصابات لتتجاوز 510 مليون إصابة.

وأظهرت آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصول إجمالي وفيات كورونا حول العالم لأكثر من 6 ملايين و 248 ألف شخص، منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 .

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 510587362 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 6248113 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 463955736 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 1018730 حالة وفاة من أصل 82757704 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 522374 حالة وفاة من أصل 43065666 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 662866 حالة وفاة من أصل 30378061 إصابة.