تحذير جديد من ” #الصحة_العالمية” حول ظهور متحور جديد لكورونا

حذرت منظمة الصحة العالمية من تراخي دول العالم في إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا المستجد، معتبراً أن ذلك يجعل العالم في حالة عمى إزاء تطور الفيروس وتحوراته المحتملة.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس غيبريسوس، إن “الصحة العالمية” سجلت أدنى معدل أسبوعي لوفيات كورونا منذ مارس 2020، بواقع 15 ألف حالة وفاة، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض ربما يكون نتيجة التراجع الحاد في عدد الفحوصات.

وتابع وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية: “هذا يصيبنا بالعمى أكثر حيال أنماط انتقال الفيروس وتطوره… عندما يتعلق الأمر بفيروس قاتل فإن الجهل ليس نعمة”.

بدوره قال رئيس تحالف التشخيص العالمي “فيند”، ويليام رودريغيز، إن معدلات الاختبارات في جميع أنحاء العالم انخفضت من 70 إلى 90% خلال الأشهر الأربعة الماضية، على الرغم من ارتفاع الإصابات بالمتحورة “أوميكرون”.

وحذر غيبريسوس من أن الفيروس لم ينتهِ بعد ومازال يتحور ويقتُل، وظهور متحور جديد لا يزال تهديدًا حقيقيًا.