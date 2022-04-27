تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 200 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، تراجعا مع هبوط المعدن الإصفر بالأسواق العالمية.

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل لتعاملات اليوم ، إلى 229.08 ريال (61.07 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق) اليوم، إلى 200.45 ريال (53.44 دولار).

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية، اليوم إلى 171.81 ريال (45.80 دولار).

وسجلت أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، اليوم ليبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.63 ريال (35.62 دولار).

كما سجل سعر أوقية الذهب في السعودية، مستهل تعاملات اليوم ، تراجع بنحو 7.124 ألف ريال (1899 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم ، (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1604 ريالا (427.51 دولار).