ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد.. فرحة وطن ومسيرة إنجاز

منذ عهد المؤسس حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- والمملكة تخطو خطوات مهمة وجبارة نحو مستقبل متميز.

وفي هذا اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، الذي يوافق ذكرى البيعة الخامسة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، نفخر ونعتز جميعًا بسموه الذي جعل للشعب همه وتفاؤلاً خاصة بلقائه الأخير، الذي رسم خارطة الطريق نحو تحقيق مشروعه رؤية المملكة 2030، عندما قال: «مصطلح الخوف لا يوجد في قاموس المواطن السعودي، قد نقلق لكن لا نخاف». بهذه العبارة بعث التفاؤل وجدد الطموح لدى الجميع، وهي لم تكن مجرد كلمات؛ بل لامست وجدان المواطن السعودي وزادت من اعتزازه بوطنه وقيادته الرشيدة وجعلت همته «مثل جبل طويق».

وهذه الذكرى التي تحل علينا كل عام وبلادنا ولله الحمد تنعم بالعديد من المشاريع والانجازات التي تحققت بنظرة ثاقبة والتي يسعد بها الشعب السعودي في كافة أرجاء هذا الوطن الغالي.

ونحن بهذه المناسبة نعبر عن مشاعرنا ونفتخر لهذه المعطيات، التي تسير بخطوات تبشر بالخير وكذلك محاربة التطرف والفساد والقضاء عليهما والدعم الاقتصادي في كافة النواحي، والتي تسير في صالح المواطن وتحمل العديد من المشاريع الصحية والعلمية والثقافية والسياحية والصناعية وغيرها وتوفير كافة الفرص الوظيفية للشباب والفتيات، والتي تبرهن لدى الجميع العمل الجاد على أرض الواقع من أعمال جبارة متواصلة في كافة متطلبات نواحي الحياة بخطى ثابتة ومستقبل مشرق لهذا الوطن ليكون بمصاف الدول المتقدمة في مختلف المجالات، لتسير المملكة بخطى واثقة نحو المزيد من التقدم والازدهار وترسيخ مكانتها عربيًّا وإسلاميًّا وعالميًّا.

نسأل الله العلي القدير أن يحفظ لنا هذه القيادة بالأمن والاستقرار ،ويحفظ لبلادنا أمنها وأمانها.