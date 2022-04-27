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السفارة البريطانية في السعودية تُحذر من عمليات احتيال
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الأخبار المحلية
السفارة البريطانية في السعودية تُحذر من عمليات احتيال
27 أبريل 2022
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حذرت السفارة البريطانية في السعودية من عمليات احتيال للحصول على تأشيرات السفر إلى المملكة المتحدة.
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