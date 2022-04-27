الأخبار المحلية

السفارة البريطانية في السعودية تُحذر من عمليات احتيال

27 أبريل 2022 · < 1 minute

حذرت السفارة البريطانية في السعودية من عمليات احتيال للحصول على تأشيرات السفر إلى المملكة المتحدة.