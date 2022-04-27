استمرار التسجيل في بطولتي المملكة للخيل المصرية والخيل العربية الأصيلة “كحيلة”

أعلن مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة عن استمرار التسجيل في بطولتي المملكة لجمال الخيل المصرية وبطولة المملكة الدولية ” كحيلة ” لجمال الخيل العربية الأصيلة 2022م، والتي ستقام خلال الفترة من 25-29 مايو 2022م بواجهة الرياض في مدينة الرياض.

وكانت فترة التسجيل قد انطلقت منذ 20 ابريل الجاري وتنتهي يوم 30 من الشهر ذاته.

وأكدت اللجنة المنظمة للبطولة أنه على جميع المشاركين الإلتزام بفترة التسجيل عبر الموقع الالكتروني لمركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، حيث سيتم استبعاد النماذج المرسلة بعد انتهاء الفترة المحددة وعلى جميع الراغبين بالمشاركة ارسال النموذج ووصل سداد المقابل المالي للمشاركة بعد تعبئته بالبيانات المطلوبة على البريد الإلكتروني الموضح في نموذج الاشتراك.