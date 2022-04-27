الأمن العام يحذر من #الفوركس_غير_المرخص

حذر الأمن العام من جهات الفوركس غير المرخص التي تستخدم أسماء لشركات وشخصايت معروفة بغرض كسب الثقة.

وكانت اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) غير المرخص المواطنين والمقيمين في المملكة قد حذرت من الوسائل المبتكرة التي تنتهجها الشركات غير المرخصة أو الأشخاص المحتالين غير المرخصين للإيقاع بضحاياهم في أنشطة الفوركس أو العملات الرقمية، والإغراء بالربح السريع والاستثمار.

وتشمل الأساليب الاحتيالية نشر فيديوهات مفبركة على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر وكأنها نشرات إخبارية تذيع أخبار رسمية بفتح قنوات استثمارية جديدة للمواطنين والمقيمين،