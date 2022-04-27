ليفربول يهزم فياريال بثنائية في دوري أبطال أوروبا

فاز فريق ليفربول، أمام نظيره فياريال الإسباني، بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

تقدم هندرسون، بالهدف الأول لفريق ليفربول في الدقيقة 53 من زمن المباراة، بعد اصطدام للكرة في قدم مدافع فياريال، ثم أضاف السنغالي ساديو ماني، الهدف الثاني بالدقيقة 55، بعد تمريرة من قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح، الذي شارك في المواجهة منذ الدقائق الأولى.

وخلال الشوط الأول كان صلاح قريبا من التسجيل ولكنه سدد بجوار القائم من داخل منطقة الجزاء.

ويحاول ماني أن يسجل ولكن تألق حارس فياريال يقف عائقا.

سيطر ليفربول على مجريات المباراة في منطقة وسط الملعب، وأهدر أكثر من فرصة محققة للتهديف عن طريق الثلاثي الهجومي، وسط تكتلات دفاعية من لاعبو الفريق الإسباني.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، ساديو ماني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء 3 مايو المقبل، لتحديد المتأهل منهما إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لمواجهة الفائز من مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد.