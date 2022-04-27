الأخبار المحلية

المملكة تدين التفجيرات التي وقعت بالقرب من معهد صيني في باكستان

الوئام-متابعات
28 أبريل 2022 · < 1 minute
الخارجية السعودية
الخارجية السعودية

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي جنوبي باكستان، وأدت إلى سقوط عددٍ من القتلى.

وجدّدت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ مؤكدةً رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

كما تتقدّم الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومةً وشعبًا.