المملكة تدين التفجيرات التي وقعت بالقرب من معهد صيني في باكستان

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت بالقرب من معهد صيني في جامعة كراتشي جنوبي باكستان، وأدت إلى سقوط عددٍ من القتلى.

وجدّدت الوزارة التأكيد على تضامن المملكة مع جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة ووقوفها معها في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب؛ مؤكدةً رفض المملكة لهذه الأعمال الإجرامية التي تتنافى مع المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية كافة.

كما تتقدّم الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة حكومةً وشعبًا.