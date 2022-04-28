الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق مانشستر يونايتد أمام تشيلسي مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل المان يونايتد وتشيلسي اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports premium 1” وبتعليق حفيظ الدراجي.

المان يونايتد يمر بفترة صعبة للغاية في الوقت الحالي وسط تذبذب النتائج وهو ما يجعل مباراة تشيلسي بمثابة طوق النجاة له.