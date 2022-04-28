التشكيل المتوقع لمانشستر يونايتد أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر يونايتد مباراة هامة مساء اليوم أمام تشيلسي ضمن منافسات الجولة الـ37 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي.

ويدخل المان يونايتد وتشيلسي اللقاء بهدف واحد فقط وهو الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب المسابقة.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت مكة المكرمة.

وتُنقل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي تلفزيونيا على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports premium 1” وبتعليق حفيظ الدراجي.

المان يونايتد يمر بفترة صعبة للغاية في الوقت الحالي وسط تذبذب النتائج وهو ما يجعل مباراة تشيلسي بمثابة طوق النجاة له.

ومن المتوقع أن يخوض تشيلسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة مرمى البلوز: إدوارد ميندي.

الدفاع :ريس جيمس – تياجو سيلفا – أنطونيو روديجر.

الوسط : روبن لوفتس تشيك – نجولو كانتي – جورجينيو – ماركوس ألونسو.

الهجوم : ميسون ماونت – كاي هافيرتس – تيمو فيرنر.

ومن المتوقع أن يخوض مانشستر يونايتد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : دافيد دي خيا.

الدفاع : آرون وان بيساكا – هاري ماجواير – رافاييل فاران – أليكس تيليس.

الوسط : سكوت ماكتوميناي – نيمانيا ماتيتش – فريد.

الهجوم : ماركوس راشفورد – كريستيانو رونالدو – سانشو.