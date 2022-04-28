 30 ثغرة أمنية جديدة.. تحذير عاجل بشأن “جوجل كروم”

حذر عملاق محركات البحث في الإنترنت “جوحل”، مليارات المستخدمين الذين يستعملون المتصفح “جوجل كروم”، من أن الأخير تعرض للاختراق من طرف قراصنة الإنترنت.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد اكتشف “جوجل” 30 ثغرة أمنية جديدة في المتصفح “جوجل كروم”، من بينها 7 تهديدات تمثل خطرا كبيرا على المستخدمين.

وقال “جوجل” إنه يسعى إلى إصدار تحديث في الأيام المقبلة لمعالجة الثغرات الأمنية، التي تؤثر على مستخدمي أنظمة التشغيل “ويندوز”، و”ماك أو أس”، و”لينكس”.

وليس من الواضح من هي الجهة التي تقف وراء الاختراق، وما إذا كان أمن المستخدمين تعرض للخطر.

وقال “جوجل” إنه لن يكشف مزيدا من التفاصيل حول الاختراق الأمني، حتى يتم إصلاح العيوب بالنسبة إلى غالبية المستخدمين.

ويمكن للمستخدمين تحديث المتصفح يدويا من خلال الإعدادات، لكن المتصفح “غوغل كروم” سيجري تحديثه تلقائيا خلال الأيام المقبلة.