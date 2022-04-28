” #الخطوط_السعودية”: توطين أكثر من 83% من الطيارين و100% من المساعدين

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الجوية السعودية، أنه يعمل لديها أكثر من 1.8 ألف طيار ومساعد طيار من ذوي الكفاءة والمهنية العالية، يعملون على أنواع متعددة من الطائرات.

وأوضحت الخطوط السعودية أن من يين هولاء 935 طيارًا؛ يُشكل السعوديون نسبة 83.5% منهم، إلى جانب 895 مساعد طيار، بنسبة توطين 100%.

وقال مدير عام المؤسسة ، المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر “إنه نتيجةً لاستثمار المؤسسة في كوادرها تأهيلاً وتدريباً، فقد تبوأ العديد من الطيارين مناصب قيادية على مستوى المؤسسة وعلى مستوى صناعة الطيران والنقل الجوي بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى، مبيناً أن هذه الكوادر تعد رأس مال المؤسسة وأبرز ركيزة في تحقيق أهدافها.”