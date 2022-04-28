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محكمة #روسية تغرم #تويتر 3 ملايين روبل
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منوعات
محكمة #روسية تغرم #تويتر 3 ملايين روبل
متابعات الوئام
28 أبريل 2022
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قالت وكالة إنترفاكس، اليوم الخميس، إن محكمة روسية قررت تغريم تويتر 3 ملايين روبل.
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