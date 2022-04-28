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محكمة #روسية تغرم #تويتر 3 ملايين روبل

متابعات الوئام
28 أبريل 2022 · < 1 minute

قالت وكالة إنترفاكس، اليوم الخميس، إن محكمة روسية قررت تغريم تويتر 3 ملايين روبل.