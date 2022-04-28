الصحة تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس #كورونا

قالت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 92 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 753,822 حالة. كما تم تسجيل حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 741,389 حالة.

وذكرت وزارة الصحة –عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩- أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 9085 حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (64,239,725) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.