تراجع أسعار #الذهب في #السعودية.. وعيار 21 عند 198.7 ريال

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الخميس 28 أبريل 2022، تراجعا مع انخفاض المعدن الإصفر بأسواق العالمية.

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 24 في السعودية، مستهل تعاملات اليوم إلى 227.05 ريال (60.54 دولار).

كما انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 في السعودية (الأكثر تداولًا في الأسواق)، اليوم إلى 198.68 ريال (52.97 دولار).

وشملت التراجعات سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم الخميس إلى نحو 170.29 ريال (45.40 دولار).

وسجل سعر الذهب الاقتصادي في السعودية عيار 14 نحو 132.45 ريال (35.31 دولار).

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم في السعودية، خلال التعاملات الصباحية، هبوطا لنحو 7061 ألف ريال (1883 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في السعودية (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1589 ريالا (423.77 دولار).