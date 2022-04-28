الأرصاد: مكة المكرمة الأعلى حرارة بـ39 مئوية

توقع المركز الوطني للأرصاد، درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الخميس، على بعض مدن المملكة؛ حيث تسجل مدينة مكة المكرمة أعلى درجة حرارة بـ39 مئوية، فيما تسجل مدينة الباحة أدنى درجة حرارة بـ11 درجة مئوية.

وذكر مركز الأرصاد، عبر تويتر، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: مكة المكرمة 39 درجة مئوية، وشرورة 37، وجدة والأحساء والقنفذة ووادي الدواسر 36، والدمام وتبوك 35، والخرج والعلا وينبع 34، والمدينة المنورة ونجران وسكاكا 33، والرياض وعرعر والقريات 32، والدوادمي والمجمعة ورفحا والوجه وحفر الباطن وطريف 30، والطائف 28، وأبها 25 درجة مئوية.

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: الباحة 11 درجة مئوية، وأبها 12، وبيشة 16، وحائل وطريف 17، والمدينة المنورة وعرعر والقريات والطائف 18، وسكاكا 19، وتبوك وبريدة والدوادمي ورفحا والعلا 20، وحفر الباطن 22، والرياض 23، والأحساء وينبع 24، والدمام 25، ومكة المكرمة 27، وجدة 28 درجة مئوية.