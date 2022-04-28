إيلون_ماسك يعلن عن نيته لشراء شركة #كوكاكولا

قال أغني رجل في العالم إيلون ماسك في تغريدة علي موقع تويتر، أنه يرغب في شراء كوكاكولا «لإعادة الكوكايين إلى» المشروب. جاء ذلك بعد يومين من استحواذ الملياردير على تويتر بصفقة بقيمة 44 مليار دولار، وفقا لبيزنس إنسيدر.

وقال ماسك: «لنجعل تويتر عند أقصى قدر من المتعة!» قام بالتغريدة بعد أقل من ساعة من إعلانه عن خططه لشركة المشروبات. في حين أن تعليقات ماسك حول شركة كوكا كولا كانت على الأرجح خادعة أو مجرد مزحة ، إلا أنها تحمل بعض الحقائق التاريخية، حيث أنه وفقًا للمعهد الوطني لتعاطي المخدرات ، كان الكوكايين قانونيًا في عام 1885 عندما قام جون بيمبرتون ، الصيدلاني من أتلانتا ، بإختراع مشروب كوكاكولا لأول مرة.

في ذلك الوقت ، اشتملت وصفة بيمبرتون على خلاصة الكوكايين المأخوذة من أوراق الكوكا. ووصف المشروب بأنه «دواء» و«منشط للدماغ ومشروب فكري». ذكرت مقالة نيويورك تايمز عام 1988 على شركة كوكا كولا أيضًا كيف تم تضمين الكوكايين في البداية في المشروب ولكن تم التخلص منه بحلول القرن العشرين.لم يعلق ممثلو شركة كوكاكولا علي تغريدة ماسك .