تصريح مثير من يورجن كلوب عن ماني وصلاح

أثنى يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على أداء الدولي السنغالي ساديو ماني في مباراة الفريق أمس أمام فياريال الإسباني في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان ليفربول قد حقق الفوز على فياريال بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب “أنفيلد”.

وقال كلوب عن هذا الانتصار “انتهى النصف الأول من المواجهة، لا أكثر ولا أقل. ما زال أمامنا مهمة كاملة للقيام بها، ولم نضمن أي شيء بعد”.

وأضاف ” أفضل وصف هو أننا نخوض مباراة وانتهى شوطها الأول بتقدمنا 2-صفر. يجب أن تكون في حالة تأهب تام في الشوط الثاني ويجب أن تكون في الحالة الصحيحة بنسبة 100 بالمئة”.

وأشاد بأداء ساديو ماني الذي سجل الهدف الثاني أمس كما أنه أحرز 6 أهداف في آخر 7 مواجهات.

وقال عن ماني ” إنه يحظى بموسم رائع وهو لاعب رائع. إنه لاعب بارز وقدم أداء جيدا الليلة”.

وتابع ” تاريخيا، علينا أن نفوز بلقب مثل دوري أبطال أوروبا ليفوز ماني بالكرة الذهبية. أعتقد أن الأمر في معظم الأوقات يكون على هذا النحو. إذا لم تكن ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو”.