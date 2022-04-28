“فلكية جدة” ترصد نهاية قمر رمضان فجر الجمعة

يُرصَد بسماء الوطن العربي قبل شروق الشمس صبيحة يوم الجمعة 28 رمضان 1443 الموافق 29 أبريل 2022 بمدة قصيرة هلال نهاية الشهر الفضيل.

وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن القمر سيكون قُرصهُ مضاءً بنسبة 3%، وسيكون أعلى يمين موقع شروق الشمس بالنسبة للراصد وهي النظرة الأخيرة له قبل وصوله منزلة الاقتران يوم السبت 29 رمضان.

وأشار إلى أن القمر سيغرب من أفق مكة المكرمة يوم التحري السبت 29 رمضان 1443 بحسب تقويم أم القرى عند الساعة 06:31 مساء قبل حدوث الاقتران وقبل غروب الشمس التي ستغرب بعد ذلك عند الساعة 06:46 مساء، مما يعني بأن رؤية القمر مستحيلة هذا اليوم.

وقال: سيتبع ذلك بساعات وصول القمر منزلة الاقتران عند الساعة 11:28 مساءً منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها وذلك بالتزامن مع كسوف جزئي للشمس غير مشاهد في السعودية أو الوطن العربي.