كلوب يجدد تعاقده مع ليفربول حتى 2026

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن تمديد عقد الألماني يورجن كلوب المدير الفني للفريق لمدة عامين لينتهي العقد في صيف 2026 بدلا من 2024.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب الألماني في صيف 2024 قبل أن يتم الاستقرار على تمديد العقد الحالي.

ويأمل ليفربول في التتويج بمزيد من الألقاب تحت قيادة المدرب الألماني.

واستطاع كلوب أن يقود ليفربول لحصد 5 ألقاب منذ انضمامه لقيادة الفريق في صيف 2015.

ويتنافس ليفربول هذا الموسم لنيل ألقاب الدوري ودوري الأبطال وكأس الاتحاد الإنجليزي بعد أن تمكن من التتويج ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية.