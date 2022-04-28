التعادل يحسم قمة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعادل مانشستر يونايتد، مع ضيفه تشيلسي، في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفرض تشيلسي استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة، وكان الأكثر خطورة على المرمى من البداية، في ظل محاولات ضعيفة من قبل لاعبي مانشستر يونايتد لتهديد المرمى.

وقدم لاعبو تشيلسي أداءً هجوميًا مميزًا استطاعوا من خلاله الوصول لمرمى مانشستر يونايتد، وتهديدها بفرص حقيقية.

وكانت أخطر الفرص انفراد كاي هافيرتز بحارس المرمى، في الدقيقة 32، ولكنه سدد الكرة في جسد الحارس دي خيا.

ولعب ريس جيمس، كرة عرضية في الدقيقة 35، حولها كاي هافيرتز برأسه في المرمى، ولكن الحارس دي خيا أنقذها.

وشهدت الدقائق الأخيرة من المباراة، تراجع لاعبي مانشستر يونايتد لمنتصف ملعبهم، والارتكان للدفاع في وجه هجوم تشيلسي الكاسح.

وكانت أولى فرص مانشستر يونايتد الحقيقية في الدقيقة 40، بعد تمريرة عرضية من ماكتومناي لبرونو فيرنانديز، الذي مرر الكرة لكريستيانو رونالدو خلف دفاعات تشيلسي، ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل.

وسدد لاعبو تشيلسي 5 كرات على المرمى من 11 محاولة، مقابل تسديدة واحدة من 3 محاولات للاعبي مانشستر يونايتد

واستحوذ لاعبو تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 64%، مقابل 36% لصالح لاعبي مانشستر يونايتد.

وتواصلت محاولات لاعبي تشيلسي لتسجيل هدف التقدم منذ بداية الشوط الثاني.

وسجل ماركوس ألونسو، هدف التقدم للبلوز في الدقيقة 60 من كرة عرضية لعبها كاي هافيرتز داخل منطقة الجزاء، وسددها ألونسو بيسراه على يسار الحارس دي خيا.

وجاء رد مانشستر يونايتد سريعًا بعد دقيقتين، بكرة طولية لعبها نيمانيا ماتيتش خلف دفاعات تشيلسي، وتسلمها كريستيانو رونالدو وسددها في الشباك.

واستمرت المحاولات الهجومية من قبل كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم، ولكنها لم تنجح في الوصول للمرمى.

وسدد لاعبو تشيلسي 6 كرات على المرمى من أصل 21 محاولة، مقابل تسديدتين من أصل 4 محاولات لمانشستر يونايتد.

واستحوذ تشيلسي على مجريات اللعب بنسبة 66٪ مقابل 34٪ لصالح مانشستر يونايتد.

ورفع تشيلسي رصيده بهذا التعادل لـ66 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع يونايتد رصيده لـ55 نقطة في المركز السادس.