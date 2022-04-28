مراكز متقدمة لجامعة سعودية في تصنيف دولي بمجال التنمية المستدامة

حققت جامعة حائل الترتيب (601-800) عالمياً في تصنيف التايمز الدولي ، وذلك في إطار تأثير الجامعات العالمية 2022، الذي يقيس أداء الجامعات بناء على أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDG) والبالغ عددها 17 هدفًا.

وحصدت الجامعة في دخولها الأول في هذا المجال من التصنيف على مركز متقدم بحلولها ضمن أعلى 88 جامعة على مستوى العالم في الهدف الأول، والمتمثل في القضاء على الفقر، كما حازت في الهدف الثالث “الصحة الجيدة والرفاه” على الترتيب ضمن(101-200) ، كما حققت ضمن التصنيف في الهدف السابع عشر المتمثل في “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” وحصلت على ترتيب( 201 – 300).

وقدّم رئيس جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف، التهنئة والشكر لمنسوبي ومنسوبات الجامعة على هذا الإنجاز، وحصول الجامعة على ترتيب متقدم بين جامعات العالم في أول دخول لها في هذا التصنيف العالمي ، مؤكداً أن الجامعة تعمل على تعزيز دورها في دعم التنمية المستدامة، وتحقيق الإستراتيجيات الوطنية لرؤية 2030، في ظل الدعم المستمر والمتواصل الذي تلقاه الجامعات من قبل من قبل الحكومة الرشيدة الذي انعكس بشكل كبير على المخرجات والخدمات التي تقدمها الجامعة، مشيداً بدعم ومتابعة سمو أمير منطقة حائل سمو نائبة ، لكل ما يخدم الجامعة ، وأنشطتها وبرامجها.