أخبار دوليّة

#الكويت تسمح السماح بالسفر من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الذكية

29 أبريل 2022 · < 1 minute

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن قطاع أمن المنافذ أعلن انه وبناء على التنسيق مع وزارة الخارجية يسمح للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون بالسفر من وإلى دول المجلس ببطاقة الهوية الوطنية الذكية ( البطاقة المدنية ) اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 2022/4/29.
وأوضح القطاع انه يمكن للمواطنين السفر من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الذكية كما كان قبل جائحة كورونا بعد التأكد من اشتراطات الدخول للدول المراد السفر اليها.