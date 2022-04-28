الكويت تسمح السماح بالسفر من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الذكية

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية أن قطاع أمن المنافذ أعلن انه وبناء على التنسيق مع وزارة الخارجية يسمح للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون بالسفر من وإلى دول المجلس ببطاقة الهوية الوطنية الذكية ( البطاقة المدنية ) اعتبارا من اليوم الجمعة الموافق 2022/4/29.

وأوضح القطاع انه يمكن للمواطنين السفر من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام بطاقة الهوية الوطنية الذكية كما كان قبل جائحة كورونا بعد التأكد من اشتراطات الدخول للدول المراد السفر اليها.