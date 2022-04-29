قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين في “الأقصى”.. وعشرات الإصابات

اصيب عشرات المعتكفين والمصلين، اليوم الجمعة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في القدس بأن قوات الاحتلال اعتدت، بعد صلاة الفجر، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى، بعد اقتحامه من جهة باب المغاربة، واعتلت الأسطح الملاصقة له، وأطلقت قنابل الصوت والغاز، باتجاههم، ما أدى إلى وقوع عشرات الاصابات في صفوفهم.

ونقلت مصادر فلسطينية عن جمعية الهلال الاحمر إن اثنين وأربعين مصليا ومعتكفا أصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الاقصى المبارك.

وأضافت أن طواقمها قدمت الاسعاف الاولي للمصابين، ونقلت 22 منهم لمستشفى المقاصد ، مشيرة الى إن معظم الاصابات في الجزء العلوي من الجسد.

في السياق، كشفت سكاي نيوز عربية عن عودة الهدوء إلى ساحات المسجد الأقصى، وذلك بعد تسجيل إصابات متعددة لدى المصلين.

وقالت القناة، في تغطيتها التلفزيونية، إن “الشرطة الإسرائيلية تلقت تعليمات بالانسحاب من باحة المسجد الأقصى”