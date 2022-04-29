عربات قولف وروبوتات ذكية.. المصلون يؤدون آخر جمعة في رمضان بالمسجد الحرام

أدت جموع المصلين بالمسجد الحرام اليوم آخر صلاة جمعة في شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية وروحانية شاكرين الله عز وجل على ما أنعم به عليهم من السكينة والأمن والطمأنينة .

وتدفقت جموع المصلين إلى المسجد الحرام منذ ساعات الصباح الأولى حيث امتلأت أروقته وساحاته وأدواره بالمصلين ووفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام .

وهيأت الرئاسة جميع أنحاء المسجد الحرام بالخدمات من تعقيم وتطهير حيث تم غسل كامل المسجد الحرام 10 غسلات عبر أكثر من 4000 عامل على مدار الساعة وتطهيره وتعقيمه بأجود المطهرات الصديقة للبيئة كما وفرت المصاحف بلغات متعددة لقراءة القرآن الكريم ومراوح التهوية والمكيفات بكفاءة عالية .

ووزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أجهزة الترجمة الفورية لخطبة الجمعة كما وفرت عربات (القولف) الكهربائية لكبار السن وذوي الإعاقة لمساعدتهم في أداء نسكهم كما وفرت الرئاسة خدمات التنقل والخدمات المقدمة على أبواب المسجد الحرام.

كما فُرِشَ البيت العتيق بـ(25000) سجادة, واستخدام (١١) (روبوتا) ذكياً لتعقيم المسجد الحرام.