كلوب يمدد عقده مع ليفربول حتى 2026

وقع يورجن كلوب، عقودا جديدة لتمديد تعاقده مع ليفربول حتى 2026، بعد الاتفاق على الشروط الخاصة.

ويتيح العقد بند لتجديد العقد مرة أخرى لفترة أطول، بجانب تجديد عقود الطاقم الفني واستمرارهم حتى نهاية عقد المدرب الألماني.

ويأمل كلوب في أن يوفر قراره بتمديد عقده الاستقرار بالنادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا أنه يريد استمرار نجاح الفريق للأبد.

واتفق كلوب مع إدارة الريدز على ضرورة تجديد عقود الثنائي النجم المصرى محمد صلاح والسنغالى ساديو مانى، بجانب تدعيم الفريق في سوق الانتقالات الصيفية بصفقات قوية، من أجل تجديد دماء الفريق.