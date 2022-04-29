بسبب الأمطار.. وادي البحرة يقطع حركة الطريق بين محافظتي الخرمة وتربة (صور)

هطلت أمطار غزيرة، اليوم، على جبال حضن غرب مركز الغريف مما تسبب في جريان وادي البحرة والذي يقطع الطريق السريع الرابط بين محافظتي الخرمة مرورنا بمركز الغريف ومحافظة تربة والذي يتضرر منه أهالي المحافظتين وسالكي الطريق من المسافرين القادمين من المنطقة الوسطى القاصدين المنطقة الجنوبية بقطع المواصلات وذلك لعدم وجود كباري على نفس الطريق والذي يتجاوزه السيل ويوقف الحركة.

وتواجد فريق من الدفاع المدني والمرور على جنبات هذا الوادي قبل مرور السيل، وأغلق الطريق بشكل كامل وتوقفت حركة المرور لسلامة المواطنين.

وتتجدد معاناة المواطنين كل عام وتستمر مطالبهم بإنشاء كباري في مركز الغريف دون تحرك من وزارة النقل.