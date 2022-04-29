السعوديون ضمن الأكثر طلبا على تذاكر مونديال قطر 2022

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، عن قائمة الدول التي طلب مشجعوها أكبر عدد من تذاكر مباريات المونديال في قطر 2022، ومن بينها المملكة.

وذكر فيفا، بعد انتهاء الحزمة الثانية من التقديم على القرعة العشوائية لتذاكر المونديال، أن الإقبال كان كبيرا بـ13.5 مليون تذكرة.

وقال الاتحاد الدولي للعبة إن مشجعي السعودية والأرجنتين والبرازيل وإنجلترا وفرنسا والمكسيك وقطر وأمريكا، تصدروا القائمة.

وأشار إلى أنه سيبلغ المشجعين الذين قدموا طلباتهم للحصول على تذاكر المونديال بنتائج القرعة العشوائية عبر البريد الإلكتروني ابتداء من 31 مايو المقبل.

الحزمة الثانية من طلبات التذاكر أُطلقت بعد إجراء قرعة المونديال في الدوحة في 1 أبريل.