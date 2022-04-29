نادي الإبل يُطلق فعاليات العيد من بوليفارد

يُطلق نادي الإبل فعالياته في عيد الفطر لثلاثة أيّام من بوليفارد سيتي الرياض.

وتشمل العروض التي تنطلق من اليوم الأوّل على 12 فعالية تبدأ من الاستقبال بمنطقة سكوير 2 في بيت الشعر والتصوير بالزي التراثي وركن كأس الشداد ومعرض مفتوح ومجسّمات الإبل في الممّرات ومسيرات الهجن والهجّانة.

وقال المدير التنفيذي لنادي الإبل، المهندس بندر القحطاني، إن المشاركة في عروض يوم العيد تأتي من الإيمان بأهميّة نشر ثقافة الموروث وربط الأجيال والزوّار بالأصالة والتراث السعودي العريق.

وأشار القحطاني إلى أن كأس “الشداد” سيكون متاحاً أمام الحاضرين في البوليفارد وهو الكأس الذي ظهر لأوّل مرّة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابقة وتمّت صناعته في إيطاليا وفاز به مالك الإبل الكويتي دبّوس الدبّوس.

ولفت المدير التنفيذي لنادي الإبل إلى أن الهجّانة سيكون عددهم خمسة عشر فرداً متوشحين بزي المملكة العربية السعودية التراثي، وسيقدّمون عروضهم الحيّة أمام الجمهور من وسط ساحة النافورة.

وستكون عروض نادي الإبل ضمن باقة الفعاليات المُقدّمة في عيد الفطر من منطقة البوليفارد، والتي سيشاهد فيها الزوّار الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والألعاب النارية.