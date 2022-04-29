ولي العهد يستعرض مع رئيس وزراء باكستان آفاق التعاون والقضايا الإقليمية والدولية

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في الديوان الملكي بقصر السلام، اليوم، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية.

بعد ذلك عقد سمو ولي العهد، ودولة رئيس الوزراء الباكستاني، اجتماعاً رحب سمو ولي العهد في بدايته بدولة رئيس وزراء باكستان في المملكة، فيما عبر دولته عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه سمو ولي العهد.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث آفاق التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتنميته وتطويره في مختلف المجالات.



كما جرى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاجتماع، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي رئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان الأستاذ نواف بن سعيد المالكي.

فيما حضر من الجانب الباكستاني معالي وزير الخارجية السيد بلاول بهوتو زرداري، ومعالي وزير الدفاع السيد خواجه محمد آصف، ومعالي وزير المالية والإيرادات الدكتور مفتاح إسماعيل، ومعالي وزيرة الإعلام السيدة مريم أور نكزيب، ونائب وزير الخارجية السيد سهيل محمود، والسفير لدى المملكة السيد أمير خرم راتور، وعدد من المسؤولين.