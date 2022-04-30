الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة هامة اليوم السبت أمام ليدز يونايتد ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي.

المان سيتي يأمل في تعثر ليفربول أمام نيوكاسل في مواجهة اليوم لتسهيل المهمة من أجل الفوز ببطولة الدوري بشرط تحقيق الانتصار على ليدز وسط المنافسة القوية بين الفريقين.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 80 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف برصيد 79 نقطة، فيما يأتي ليدز يونايتد في المركز الـ 16 برصيد 34 نقطة.

تقام مباراة ليدز يونايتد ضد مانشستر سيتي الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.