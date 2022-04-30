الموعد والقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في الدوري الإسباني

يخوض فريق ريال مدريد مواجهة هامة مساء اليوم السبت أمام إسبانيول ضمن منافسات الجولة الـ34 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ريال مدريد على مقربة من تحقيق بطولة الدوري الإسباني في الموسم الجاري حيث يخوض مواجهة اليوم للتتويج بالبطولة حيث يكفيه التعادل من أجل الحصول على بطولة الدوري ومنحه دفعه معنوية قبل مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام إسبانيول في تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المنتظر بث المباراة عبر قناة “beIN Sports 1 HD Premium”.