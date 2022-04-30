بوكيتينو يقلب الأوضاع في باريس بسبب التراجع عن تصريح مبابي

أثار ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي العديد من علامات الاستفهام بسبب تصريحاته التي أدلى بها بشأن كيليان مبابي نجم الفريق.

وكان بوكيتينو قد خرج وأكد بأن مبابي مستمر في باريس سان جيرمان في الموسم المقبل بنسبة 100% واللاعب لن يرحل عن الفريق.

وقلب المدرب الأمور رأسًا على عقب بسبب تصريحاته الجديدة في الساعات الماضية والتي أكد فيها بأن البعض فهم كلامه بشكل خاطىء وأنه كان يقصد بأن اللاعب سيشارك مع الفريق في مباراة ستراسبورج ببطولة الدوري ولم يكن يقصد بأن اللاعب مستمر للموسم المقبل.