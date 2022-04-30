يورجن كلوب يكشف السر وراء قراره بتجديد عقده مع ليفربول

أسرد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول، في الحديث عن تجديد عقده مع النادي بعد الإعلان بشكل رسمي عن بقائه مع الفريق.

وكان نادي ليفربول قد أعلن في وقت سابق عن تجديد عقد مدربه يورجن كلوب مع الفريق حتى عام 2026.

وقال كلوب في تصريحات صحفة: “السبب الرئيسي لتوقيع العقد الأخير؟ اعتقدت أنه قد يكون على هذا النحو دون أن أعرف أنه سيكون، 8 سنوات مع النادي في عام 2024.. اعتقدت أنه يمكن أن يكون الأمر كذلك وفقط، لكن بعد ذلك لم أفكر في الأمر، الخطة لم تتغير ثم تغيرت!”

وأضاف:” نحن كعائلة في مزاج إيجابي للغاية، وأيضًا مع المدربين.. إنه قرار رائع بالنسبة لنا، نحن نحب حقًا التواجد هنا ونريد للنادي أن يكون ناجحًا قدر الإمكان لأطول فترة ممكنة، إن لم يكن إلى الأبد.”

وزاد: “تجديد العقد كان من المنطقي من كلا الجانبين، ومن المنطقي القيام بذلك الآن. إنه جيد لنافذة الانتقالات أيضًا، لا يمكننا ضمان النجاح، لكن يمكننا ضمان الاستقرار.”