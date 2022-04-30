اول تصريح من #أردوغان بعد عودته من #السعودية

في أول تصريح له بعد عودته من السعودية، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تشهد مرحلة كسب أصدقاء وليس خلق أعداء.

وقال الرئيس التركي: “يتعين علينا الدخول في مرحلة جديدة مع الدول التي نتقاسم معها نفس المعتقدات والأفكار”.

وأضاف: “اتفقنا مع السعودية على إعادة تفعيل الإمكانات الاقتصادية الكبيرة بين البلدين من خلال فعاليات تجمع مستثمرينا”.

وتابع: “ندعم تنظيم معرض إكسبو 2030 الدولي في السعودية”.

ومساء الخميس، وصل أردوغان إلى مدينة جدة السعودية في زيارة هي الأولى للمملكة منذ عام 2017.

وعقد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان جلستي مباحثات، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.