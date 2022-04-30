الفحص الدوري يوضح أوقات العمل بعد إجازة عيد الفطر

أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، موعد استئناف وأوقات العمل في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الإدارة، في بيان لها، أن العمل يستأنف في محطات الفحص بجميع مناطق المملكة ابتداء من يوم الخميس الموافق 5 / 5 / 2022م، مبينة أن فترة عمل محطتي الفحص الرياض1 والرياض 2، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومحطتي جدة 1، وجدة 2، ومحطات أبها، وجازان، وحائل، وتبوك، ونجران، وينبع، والطائف، والقصيم، والخرج، تبدأ من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ9 مساء وحتى الـ12 صباحاً.

وأضافت أن محطات الدمام، والهفوف، وحفر الباطن، ستعمل من يوم السبت إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى 3:30 مساء، ومن الساعة الـ8:30 مساء وحتى الـ12 صباحاً.

وتابعت أن محطات الرس، والخرمة، والجوف، وبيشة، والباحة، والمجمعة، والخفجي، وعرعر، ومحايل عسير، ووادي الدواسر، وجدة 3 (عسفان)، ستعمل من الساعة الـ10 صباحاً وحتى 4:30 مساء.