“كارت أحمر” ضد المصريين الإخوان في تركيا

رفضت أنقرة تجديد الإقامة لعشرات المصريين التابعين للإخوان في تركيا.

وطالبت تركيا عناصر الإخوان المقيمين لديها بتوقيع تعهد بعدم التحريض ضد مصر، بحسب مصادر للعربية.

واكدت المصادر أن هناك قيود مصرية جديدة على الأموال التي تحول لعناصر الإخوان في تركيا

وأوضحت أن تركيا ستغلق المراكز البحثية التابعة للإخوان فوق أراضيها.

أعلنت فضائية مكملين الإخوانية في بيان رسمي الجمعة وقف بثها نهائياً من تركيا وإغلاق استوديوهاتها بعد 8 سنوات مارست فيها أنشطتها من إسطنبول.

وأضافت أنها ستعاود البث وتنطلق من جديد من دول أخرى قريباً.