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وزارة الحج والعمرة تدعو ضيوف الرحمن المغادرين إلى الالتزام بمواصفات أمتعة السفر

متابعات الوئام
30 أبريل 2022 · < 1 minute
وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة

دعت وزارة الحج والعمرة عموم المغادرين من ضيوف الرحمن بضرورة التقيد بأحجام وأوزان ومواصفات أمتعة السفر في مرحلة المغادرة، وضرورة التواصل مع شركة الطيران الناقلة للتأكد من المواصفات المسموح بها عند السفر كذلك الالتزام بالتعليمات الصادرة من الهيئة العامة للطيران المدني.

كما قامت الوزارة بالتعميم على جميع شركات العمرة السعودية بالتأكيد ومتابعة مغادرة المعتمرين بناءً على مواعيد رحلاتهم وضرورة توعيتهم بأحجام ومقاسات أمتعة السفر المسموح بها.

وأكدت أن هذا الإجراء يسهل على ضيوف الرحمن إنهاء إجراءات مغادرتهم ويسهم في تقليص زمن الانتظار في صالات المغادرة.