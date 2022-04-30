بعد ساعات من الشائعة.. وفاة مينو رايولا أشهر وكيل لاعبين

أعلنت أسرة الإيطالي مينو رايولا، وكيل أعمال عدد كبير من نجوم كرة القدم، عن وفاته اليوم السبت عن عمر يناهز 54 عاما.

وجاء خبر الوفاة بعد 48 ساعة فقط من الشائعة التي انتشرت حول وفاته قبل أن ينفي عبر حسابه على تويتر ما تردد بشأن وفاته.

وكتب آنذاك “الحالة الصحية الحالية لأولئك الذين يتساءلون: لقد قتلوني مرة ثانية بعد 4 أشهر من الغضب”.

وعادت أسرة مينو رايولا لتعلن اليوم عن وفاته وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي لوكيل الأعمال الإيطالي رسالة كتب فيها “بخالص الحزن نعلن رحيل أكثر وكيل لاعبين رائع ويهتم بعمله”.

وأضاف “مينو قاتل حتى النهاية بنفس القوة التي يضعها لمناقشة بنود لاعبيه على طاولة التفاوض، نشعر بالفخر ودون أن يدرك ذلك”.

وأكمل البيان “أثر على حيوات كثيرة بعمله وكتب فصلاً كبيراً في تاريخ الكرة الحديثة، سنفتقد وجوده للأبد”.

وختم البيان “كانت مهمته جعل الكرة أفضل للاعبين، نش