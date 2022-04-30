ماكرون يعلن قرارات مهمة لصالح #أوكرانيا

أعلن قصر الإليزيه، اليوم السبت، قرارات مهمة قال إن فرنسا اتخذتها لصالح أوكرانيا.

بعد اتصال بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قالت الرئاسة الفرنسية إن باريس سترسل مزيدًا من المعدات العسكرية والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا.

وأشار الرئيس الفرنسي «إلى استمرار زيادة الدعم، وكذلك المساعدات الإنسانية التي تقدمها فرنسا». وأكد ماكرون في بيان «تمديد مهمة الخبراء الفرنسيين المساهمين في جمع الأدلة لمحاربة الإفلات من العقاب وتسهيل عمل العدالة الدولية المتعلق بالجرائم المرتكبة».

من جانبه، أعرب الرئيس الأوكراني عن شكره لماكرون على «شحنات المعدات العسكرية النوعية التي تسهم في المقاومة الأوكرانية».

وطالب الرئيس الأوكراني، مرارًا، الدول الغربية بإرسال أسلحة إلى بلاده منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.